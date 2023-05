Emilia-Romagna und Marken

In den italienischen Regionen Emilia-Romagna und den Marken ist es nach heftigen Regenfällen teils zu Überschwemmungen gekommen. (Bernd März / dpa / Bernd März)

Medienberichten zufolge wurden nach heftigen Regenfällen in den Gebieten an der Adriaküste große Flächen überschwemmt. Laut Zivilschutz-Minister Musumeci mussten etwa 5.000 Menschen ihre Häuser verlassen. Am stärksten betroffen sind die Provinzen Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini und Bologna. Einsatzkräfte retteten unter anderem zahlreiche Menschen, die in ihren Häusern vom Wasser eingeschlossen waren. Die italienische Feuerwehr berichtete zudem von umgestürzten Bäumen und Erdrutschen. Viele Bahnverbindungen sind unterbrochen.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.