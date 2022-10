Überschwemmungen in Nigeria: eine nach tagelangen Regenfällen überflutete Straße im Bundesstaat Kogi. (Fatai Campbell / AP / dpa)

Nach Angaben der Regierung in Abuja wurden mehr als 45.000 Häuser vollständig zerstört; 70.000 Hektar Ackerfläche gingen verloren. Normalerweise beginnt die Regenzeit im Juni. Dieses Jahr wurden die meisten Opfer nach Angaben der Behörden aber im August und September registriert. In den kommenden Wochen und Monaten wird mit weiteren heftigen Regenfällen gerechnet.

Auch im Südsudan leiden die Bewohner unter den Folgen der Überschwemmungen. Hier sind nach Angaben der Vereinten Nationen rund 900.000 Menschen betroffen. Zahlreiche Straßen und Häuser sind zerstört. Außerdem ist das Wasser von Brunnen kontaminiert.

Klimaexperten betrachten Überschwemmungen in der Regenzeit in diesem Ausmaß für eine Folge des Klimawandels, gleiches gilt für Dürreperioden wie etwa am Horn von Afrika und in Madagaskar.

