Insgesamt rund 900 Menschen wurden evakuiert, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldet. Besonders betroffen waren die Provinz Ravenna und die Stadt Cesena. Dort waren ganze Straßenzüge überschwemmt. Menschen retteten sich auf die Dächer ihrer Häuser. In der Stadt Senigallia musste die Notaufnahme des Krankenhauses geräumt werden. Die Bahnverbindungen zwischen einigen Städten in der Gegend wurden eingestellt. Wegen des starken Windes und der Gefahr vor hohen Wellen sperrten mehrere Gemeinden an der Adria die Strände.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.