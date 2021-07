Die Hochwasserlage im Südosten Bayerns bleibt angespannt.

Betroffen ist besonders die Region vom Berchtesgadener Land bis Passau. Starkregen hatte am Alpenrand sowie im Bayerischen Wald die Pegelstände stark ansteigen lassen. Der Landrat des Berchtesgadener Landes, Kern, sagte auf einer Pressekonferenz, die Hochwasserlage habe sich gestern Abend dramatisch verschärft. Deshalb habe man den Katastrophenfall ausgerufen. Die Schäden der Infrastruktur seien immens. Der Einsatzleiter sprach von dramatischen Szenen. Es habe bis zu 500 Einsätze gegeben. Häuser hätten evakuiert werden müssen, weil diese vom Einsturz bedroht seien. Mindestens ein Mensch ist im Zusammenhang mit dem Hochwasser ums Leben gekommen.



Im niederbayerischen Passau gibt es derzeit Überschwemmungen der Meldestufe 3. Hier wird der Scheitel des Hochwassers voraussichtlich im Laufe des Tages erreicht.



Auch in Teilen Sachsens hatten in der Nacht Regenfälle für Überschwemmungen gesorgt. In der Sächsischen Schweiz waren einige Gemeinden nicht mehr erreichbar. Inzwischen hat das Landeshochwasserzentrum Entwarnung für die Nebenflüsse der Oberen Elbe gegeben.



Sie können sich in unserem Newsblog über alle relevanten Entwicklungen auf dem Laufen halten.

