Der Niederschlagsexperte des Deutschen Wetterdienstes, Andreas Becker, hält die Entwässerungssysteme von Siedlungen in Deutschland nicht für den Klimawandel geeignet.

Der Leiter des Weltzentrums für Niederschlagsklimatologie sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), die Entwässerung sei auf Kante genäht. Entwässerungssysteme wie etwa Kanäle seien so bemessen, dass sie bei solchen Niederschlagsereignissen geplant versagen, die seltener als alle 20 Jahre vorkommen. Bei einem stabilen Klima seien die Schäden dann vertretbar. Becker rechnet aber damit, dass ein solches Extremwetter aufgrund des Klimawandels nun etwa alle fünf Jahre vorkommen wird. Dann spüre man ein anderes Verhältnis zwischen dem Präventionsaufwand und den hohen Schäden.



Einfach dickere Rohre und Kanäle zu verbauen ist für den Experten allerdings keine Lösung. Der Aufwand wäre enorm, sagt er. Und man wisse nicht, wie groß die Rohre sein müssten, denn das Klima wandele sich ja immer weiter. Becker schlägt vor, zu berechnen, wo das Wasser in einem Ort bei Starkregen hinläuft. Dann müsse man schauen, was man tun könne, damit das Wasser möglichst glimpflich ablaufe.

Diese Nachricht wurde am 16.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.