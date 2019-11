Wegen schwerer Überschwemmungen soll in Venedig heute der Notstand verhängt werden.

Das kündigte der Bürgermeister der norditalienischen Stadt, Brugnaro, an. Er machte den Klimawandel für die Situation verantwortlich. Um kurz vor Mitternacht war das Wasser auf den höchsten Stand seit mehr als 50 Jahren angestiegen. Der Marcusplatz in Venedig war überflutet, in den Dom drang Wasser ein. Gondeln und Boote trieben durch die Kanäle. Der Präsident der Region Venezien sprach von apokalyptischen Zerstörungen.