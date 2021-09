Nach dem Hurrikan "Ida" suchen Taucher die Quelle eines kilometerlangen Ölteppichs in Küstengewässern etwa drei Kilometer vor Port Fourchon in Louisiana.

Port Fourchon ist eine zentrale Drehscheibe der Öl-und Gasproduktion in den USA. Ein Sprecher der Küstenwache erklärte, das Unternehmen Talos Energy habe den Auftrag erteilt, den Ursprung des Ölteppichs zu finden.



Die Behörden überwachen die Ausbreitung und das Ausmaß der Verschmutzung mit Hilfe von Satellitenbildern. In Louisiana waren bei dem Hurrikan vor einer Woche 14 Menschen ums Leben gekommen, es gab schwere Schäden. Das Weiße Haus kündigte an, Präsident Biden werde sich am Dienstag einen persönlichen Eindruck in New York und im benachbarten Bundesstaat New Jersey verschaffen, wo "Ida" ebenfalls Verwüstungen anrichtete.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.