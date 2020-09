Die Regierung im Sudan hat wegen schwerer Überschwemmungen einen dreimonatigen Notstand ausgerufen.

Das gesamte Land sei zum Katastrophengebiet erklärt worden, erklärte die Regierung in Khartum. Mindestens 99 Menschen seien bislang ums Leben gekommen, insgesamt seien mehr als eine halbe Million Menschen betroffen. Mehr als 100.000 Häuser wurden demnach beschädigt oder zerstört.



Wegen Regenfällen in Äthiopien und Uganda kommt es jedes Jahr im Sudan zu großen Überschwemmungen des Nils. Zudem hat es in den vergangenen Wochen im Sudan viel geregnet.