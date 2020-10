In den starken Unwettern und Überschwemmungen in Italien und Frankreich sind nach neuen Angaben mindestens acht Menschen ums Leben gekommen.

In der italienischen Region Ligurien wurden nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa an der Küste und an einem Fluss fünf Tote gefunden. Die Behörden vermuten, dass es sich um Vermisste aus Frankreich handeln könnte. Zuvor waren bereits ein Hirte in den Alpen, ein Autofahrer und ein Mitglied der freiwilligen Feuerwehr ums Leben gekommen.



In den betroffenen Regionen waren binnen kurzer Zeit bis zu 60 Zentimeter Regen pro Quadratmeter gemessen worden. Der Fluss Po trat örtlich bis zu drei Meter über die Ufer und riss Häuser und Autos mit. Auf der französischen Seite wurden ebenfalls Gebäude und Fahrzeuge zerstört.

