Überschwemmungen und Erdrutsche in der Türkei. (Deutschlandradio)

In der Provinz Samsun kam dabei nach Angaben des Verkehrsministeriums ein Mensch ums Leben. Mehrere Straßen seien gesperrt worden. In der Provinz Bolu wurde der Ausgang eines Tunnels verschüttet. Der Wetterdienst warnte vor weiteren Unwettern in der Schwarzmeerregion.

Diese Nachricht wurde am 10.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.