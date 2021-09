Nach dem Durchzug des schweren Sturmtiefs "Ida" an der US-Ostküste will Präsident Biden auch die Überschwemmungsgebiete im Nordosten des Landes besuchen.

Das Weiße Haus erklärte, Biden wolle sich am Dienstag in New York und im benachbarten Bundesstaat New Jersey ein Bild von den Verwüstungen machen. Dort und in Maryland waren bei den Überflutungen insgesamt 47 Menschen ums Leben gekommen.



Biden war gestern bereits im Bundesstaat Louisiana an der südlichen Ostküste eingetroffen. Dort war "Ida" am letzten Wochende als Hurrikan auf Land getroffen und hatte ebenfalls schwere Schäden verursacht. In dieser Region gab es 14 Totes.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.