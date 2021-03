Heute erscheint die deutsche Übersetzung der Lyrikbands der US-Dichterin Amanda Gorman.

Ihr Gedicht "The Hill we Climb" wurde auch bei der Zeremonie zur Amtseinführung von US-Präsident Biden vorgetragen. Bei der Übertragung in andere Sprachen hatte die Identität der jeweilig beauftragten Übersetzer weltweit für Diskussionen gesorgt. Im Zentrum stand die Frage, ob weiße Personen geeignet sind, Texte einer schwarzen Autorin zu übersetzen, die über Rassismuserfahrungen schreibt.



Der Verlag Hoffmann und Campe hat nach eigenen Angaben bereits vor Beginn der Debatte ein Team mit der Übersetzung beauftragt, bestehend aus der Literatur- und Lyrikübersetzerin Uda Strätling, der feministischen, muslimischen Autorin Kübra Gümüsay und der Journalistin und Rassismusforscherin Hadija Haruna-Oelker. Ihr Ziel sei es, den Blick zu weiten, betonten die Übersetzerinnen. Es gehe ihnen darum, die etablierten Strukturen im Literaturbetrieb machtkritisch infrage zu stellen, ohne sich und das eigene Dasein in Gefahr zu sehen. Die Übersetzung sei im lebendigen und intensiven Austausch entstanden. Bei einigen Interpretationsfragen hätten sie Amanda Gorman sogar kontaktiert.



In den Niederlanden hatte die ursprünglich beauftragte weiße Übersetzerin nach Kritik in Online-Netzwerken den Auftrag zurückgegeben. Beim Verlag Meulenhoff soll nach dessen Angaben nun ebenfalls ein Team zusammengestellt werden. Auch dem katalanischen Übersetzer Victor Obiols wurde der Auftrag wieder entzogen.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.