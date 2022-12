Hohe Übersterblichkeit

Warum sind im Oktober so viele Menschen gestorben?

Im Oktober starben in Deutschland 14.560 Menschen mehr, als man es erwarten würde. Das ist ein Plus von 19 Prozent. Covid-19 taugt als alleinige Erklärung nicht. Darüber, was wirklich passiert ist, rätseln Statistiker.

Heller, Piotr | 06. Dezember 2022, 16:50 Uhr