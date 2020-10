Der Bundesdatenschutzbeauftragte Kelber kritisiert die Pläne der Bundesregierung, den Geheimdiensten zusätzliche Überwachungsmöglichkeiten zu geben.

Konkret wandte er sich in einer Erklärung gegen eine Regelung, die etwa das Mitlesen von Nachrichten in verschlüsselten Chatdiensten erlaubt. Hier gehe es um massive Eingriffe in die Privatsphäre. Die Gerichte hätten einen deutlichen Reformbedarf bei den Gesetzen für Nachrichtendienste aufgezeigt, erklärte der Datenschutzbeauftragte weiter. Statt diese dringenden Reformen anzugehen, wolle die Regierung nun neue Überwachungsmöglichkeiten schaffen.



Das Gesetz aus dem Bundesinnenministerium war am Mittwoch vom Kabinett gebilligt worden. Kelber kündigte eine detaillierte Stellungnahme zum Gesetzesentwurf für den Bundestag an, der sich als nächstes mit der Vorlage befassen muss.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.