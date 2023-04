Wetter

Überwiegend bedeckt mit weiteren Niederschlägen

Das Wetter: Meist bedeckt mit weiteren Niederschlägen, am Nachmittag von Norden her nachlassend. Etwas Sonne im Tagesverlauf vor allem an den Küsten sowie am Alpenrand. Höchstwerte 6 bis 12 Grad.

01.04.2023