Wetter Überwiegend bewölkt, im Osten Schnee

Das Wetter: Überwiegend stark bewölkt oder bedeckt. In der Osthälfte und am Alpenrand gebietsweise Schnee oder Schneeregen. Im Westen und Nordwesten ab dem Mittag einzelne Schauer. Temperaturen von minus 2 im Nordosten bis plus 6 Grad am Rhein. Morgen im Westen und Süden aufkommende Niederschläge, im Osten teils wolkig, teils länger sonnig. 0 bis 6 Grad.

09.12.2021