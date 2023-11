Ein Junge im Wald mit Regenschirm. (www.imago-images.de)

Das Wetter: Bewölkt mit Regen. Vor allem in der Südhälfte teils kräftige Niederschläge. Nach Nordosten nur gelegentlich etwas Regen. In der Westhälfte aufgelockerte Bewölkung und meist trocken, im Nordwesten und Südwesten vereinzelt Gewitter. Höchstwerte 10 bis 16 Grad. Morgen im Nordwesten und Westen Schauer. Sonst verbreitet aufgelockert bewölkt und trocken. Temperaturen 7 bis 13 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Samstag in der Westhälfte dichte Wolken mit Schauern. In der Osthälfte Wolkenauflockerungen. 8 bis 14 Grad.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.