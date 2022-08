Freibadwetter an diesem Sonntag! (imago images / Hubert Jelinek)

Morgen wechselnd bewölkt, vor allem im Nordosten Schauer und Gewitter, örtlich Unwetter. Höchstwerte zwischen 26 und 31 Grad. In den westlichen Mittelgebirgen, am Alpenrand und an der Küste etwas kühler.

Die weiteren Aussichten: Am Dienstag an Nord- und Ostsee teils Sonne, teils Schauer und Gewitter. Ansonsten neben viel Sonne auch lockere Quellbewölkung. 26 bis 33 Grad. Am Mittwoch in der Westhälfte teils stark bewölkt und gebietsweise gewittriger Regen. Im Osten und Südosten heiter bis wolkig. 23 bis 34 Grad.

