Trübes Wetter (Armin Weigel/dpa)

Die Vorhersage:

Überwiegend hochnebelartig bedeckt. Nur an der See und im äußersten Süden Wolkenauflockerungen. Höchstwerte von 1 Grad an der Donau bis 9 Grad im Norden. Morgen verbreitet Wechsel aus wolkigen und sonnigen Abschnitten. Im Osten einzelne schwache Schneeschauer. Temperaturen 0 bis 7 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Norden und Osten dichte Wolken, vereinzelt etwas Regen oder Schnee. Im Westen und Süden nach Auflösung örtlicher Nebelfelder oft sonnig. 0 bis 4 Grad.

Diese Nachricht wurde am 19.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.