Wetter

Überwiegend klar - regional Wolken, örtlich Schauer- und Gewitterrisiko

Das Wetter: In der Nacht überwiegend klar, an der Nordsee einige Wolkenfelder. An den Alpen und im Südosten vereinzelt Schauer und Gewitter. Tiefstwerte 13 bis 5 Grad. Am Tage weiter meist sonnig. Im äußersten Süden und Südosten Schauer und teils kräftige Gewitter. 16 bis 28 Grad.

05.06.2023