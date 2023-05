Wetter

Überwiegend sonnig - 16 bis 27 Grad

Das Wetter: Von Norden und Nordwesten her Durchzug teils dichter Wolkenfelder Richtung Südosten. In der Südhälfte sonnig. Höchstwerte in der Nordhälfte 14 bis 24 Grad, in der Südhälfte bis 27 Grad. Morgen im Nordwesten und Westen gebietsweise länger stark bewölkt, sonst sonnig oder locker bewölkt. 17 bis 25 Grad.

29.05.2023