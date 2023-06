Heute wird es wieder sonnig und warm. (picture alliance / Westend61 / Nabiha Dahhan)

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Osten wolkig bis stark bewölkt und am Nachmittag einzelne Schauer und teils starke Gewitter. Sonst wieder vielfach heiter und meist trocken. 20 bis 24 Grad in der Osthälfte, bis zu 28 Grad am Niederrhein.

