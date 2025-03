Wetter

Überwiegend sonnig oder leicht bewölkt, 13 bis 19 Grad

Das Wetter: In der Nordhälfte sonnig, im äußersten Westen sowie südlich des Mains wechselnd bewölkt. Im Tagesverlauf von Norden her aufkommende dichte Bewölkung. Höchstwerte 13 bis 19 Grad. Morgen von der Mitte bis in den Süden bewölkt, vereinzelt mit Regen. In der Nordwesthälfte sonnig. 8 bis 15 Grad.