Das Wetter: Verbreitet sonnig bei 18 bis 24 Grad. (Deutschlandradio / Jörg-Christian Schillmöller)

Die weiteren Aussichten: Am Mittwoch im Nordwesten wolkig, aber meist trocken. Sonst viel Sonne bei 20 Grad im Nordwesten und 27 Grad in der Lausitz sowie am Oberrhein.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.