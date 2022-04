Wetter

Überwiegend sonnig und trocken bei 8 bis 19 Grad

Das Wetter: Im Nordosten bewölkt, örtlich etwas Regen. Sonst heiter bis sonnig und trocken. Höchsttemperaturen 8 bis 19 Grad. Morgen in der Nordhälfte zunächst noch etwas Regen, später an den Küsten zunehmend sonnig. In der Südhälfte heiter bis wolkig, an den Alpen und im Schwarzwald ab dem Nachmittag vereinzelt Schauer oder Gewitter. 10 bis 20 Grad.

21.04.2022