Schnee auf einem Vogelhäuschen (Andreas Diel)

Am Tag überwiegend stark bewölkt. Im Norden und Nordosten häufig von Schnee in Regen oder Sprühregen übergehend Niederschläge, bald aber auch nachlassend. Im Süden und Westen vereinzelt Schauer, in Tiefland als Regen, oberhalb 400 bis 600 m meist Schnee. Höchstwerte 1 bis 7 Grad. Morgen wechselnd bewölkt mit kurzen Auflockerungen. Im Osten und Süden einzelne Schneeschauer. 1 bis 5 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag wechselnd bewölkt, anfangs von der Nordsee bis nach Franken gebietsweise Niederschläge. Im Nordosten, im Westen und Süden längere Auflockerungen und trocken. -1 bis 7 Grad.

Diese Nachricht wurde am 05.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.