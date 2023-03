Das Wetter: meist regnerisch. (Petra Ulbricht)

Am Donnerstag anfangs verbreitet dichte Wolken und nur wenig Sonne. Oftmals Schauer und einzelne mitunter starke Gewitter. An den Alpen anhaltender Regen, in den Gipfellagen Schnee. Höchstwerte 12 bis 18 Grad.

