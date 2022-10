Wetter

Überwiegend trocken, am Alpenrand Föhn

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht in der Nordwesthälfte anfangs noch stark bewölkt und gebietsweise Regen später trocken. Nach Osten und Süden hin nur wenige Wolken und trocken. An den Alpen leicht föhnig. Tiefsttemperatur unter dichten Wolken 15 bis 10 Grad, sonst 11 bis 6 Grad.

17.10.2022