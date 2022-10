Der Herbst hat Einzug gehalten. (Deutschlandradio / tgs)

Am Abend und in der Nacht in der Nordwesthälfte anfangs noch stark bewölkt und gebietsweise Regen, später trocken. Nach Osten und Süden hin nur wenige Wolken und trocken. An den Alpen leicht föhnig. Tiefsttemperaturen unter dichten Wolken 15 bis 10 Grad, sonst 11 bis 6 Grad.

Tagesüber im Norden wechselnd bewölkt und meist trocken. In der Mitte Schauer, vereinzelt gewittrig, in den Nachmittags- und Abendstunden ostwärts abziehend. Im Süden nach Nebelauflösung bewölkt, nachmittags Regen und Gewitter. Maximal 15 bis 19, im Süden außerhalb der Nebelgebiete 19 bis 23 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch in Alpennähe anfangs einzelne Gewitter. Sonst zunächst gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte im Süden 12 bis 8, in der Mitte und im Norden 8 bis 2 Grad.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.