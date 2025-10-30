Die Vorhersage:
Überwiegend trocken, in der Südosthälfte freundlich. Im Tagesverlauf von Nordwesten und Westen her Wolkenverdichtung und am Abend etwas Regen möglich. Höchstwerte 12 bis 19 Grad, mit den höchsten Werten im Südwesten. Morgen wechselnd bewölkt, im Osten abziehende Schauer. Temperaturen 12 bis 18 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Freitag nach mitunter zäher Nebelauflösung heiter bis wolkig, in der Südhälfte örtlich ganztags neblig-trüb. 11 bis 19 Grad, bei anhaltendem Hochnebel deutlich kühler.
Diese Nachricht wurde am 30.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.