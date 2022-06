Fußfall

UEFA entschuldigt sich für Chaos bei Champions-League-Finale

Nach dem Chaos rund um das Champions-League-Finale in Paris hat sich die Europäische Fußball-Union UEFA bei den betroffenen Fans entschuldigt. Sie hätten an einem Abend, "der ein Fest des europäischen Vereinsfußballs hätte werden sollen, beängstigende und erschütternde Ereignisse erleben oder mit ansehen" müssen, heißt es in einer Erklärung. So etwas dürfe nicht wieder passieren.

03.06.2022