Der englische Fußballclub Manchester City wird für die kommenden zwei Spielzeiten aus allen europäischen Wettbewerben ausgeschlossen.

Der Verein habe gegen Regeln des sogenannten Financial Fair Play verstoßen, erklärte der europäische Fußballverband Uefa im schweizerischen Nyon. Der Verein von Trainer Pep Guardiola muss zudem eine Geldstrafe in Höhe von 30 Millionen Euro zahlen. Der Club erklärte, er werde gegen die Entscheidung Berufung beim Internationalen Sportgerichtshof CAS einlegen.



Das Financial Fair Play besagt im Grundsatz, dass die Vereine nicht mehr Geld ausgeben dürfen als sie einnehmen. Externe Geldgeber dürfen nur bis zu einer bestimmten Grenze einspringen. Manchester City soll unter anderem Gelder umdeklariert haben, um Verstöße gegen die Vorschriften zu verschleiern.