UEFA-Präsident Aleksander Ceferin verbittet sich Kritik an der Teilnahme von Belarus an der EM-Qualifikation (IMAGO / Pixsell / IMAGO / Ivo Cagalj / PIXSELL)

Ceferin sagte der "Sport Bild", es sei populistisch zu fordern, "alle rauszuschmeißen". Die UEFA sehe aktuell keinen Grund, Belarus die Teilnahme an der Qualifikation zu verweigern. Die Politik solle die Entscheidungshoheit der UEFA akzeptieren, erklärte Ceferin.

Die nächste Fußball-Europameisterschaft findet 2024 in Deutschland statt. Zuletzt hatte sich Bundesinnenministerin Faeser (SPD) in einem Schreiben an die UEFA gewandt. Nach "Spiegel"-Angaben forderte sie darin, dass nicht nur Russland, das einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg führe, sondern auch Belarus als wesentlicher Unterstützer der russischen Führung ausgeschlossen werde. Aktuell darf Belarus an UEFA-Wettbewerben teilnehmen, muss die Heimspiele allerdings außerhalb des Landes und ohne Zuschauer ausrichten.