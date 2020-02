Der Direktor der Uffizien in Florenz, Eike Schmidt, will die Gemäldegalerie vor politischen Einflüssen schützen.

Es gebe nach wie vor politische oder manchmal auch unpolitische Kräfte, die dieses Museum für ihre Zwecke benutzen wollten, sagte der deutsche Kunsthistoriker der "Stuttgarter Zeitung": "Es ist meine Aufgabe, diesen Kräften entgegenzuwirken, mein Team zu beschützen und sicherzustellen, dass wir unseren Kurs weiterfahren können".



Schmidt war unter der sozialdemokratischen Regierung 2015 ins Amt gekommen. Allerdins hatte er unter der darauf folgenden Regierung von Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega angekündigt, nach Wien zu wechseln. Als im vergangenen Jahr eine Regierung aus Fünf Sternen und Sozialdemokraten gebildet wurde, entschied sich Schmidt, doch in Florenz zu bleiben.



Ähnliche Probleme hatte auch die deutsche Kunstexpertin Cecilie Hollberg. Sie konnte kürzlich als Direktorin an die Galleria Dell'Accademia in Florenz zurückkehren. Im Sommer war ihr Vertrag von der rechts-populistischen Regierung nicht verlängert worden. Jetzt ist der alte Kulturminister Dario Franceschino wieder im Amt und machte die Entscheidung rückgängig.



Zuletzt waren in Italien Direktorenstellen für 13 der 32 Nationalmuseen und archäologischen Parks ausgeschrieben worden. Dazu zählt etwa die Leitung des Palazzo Ducale in Mantua und der Galleria Nazionale delle Marche in Urbino. Deren frühere Direktoren, die Österreicher Peter Assmann und Peter Aufreiter, waren im Oktober gegangen. Assmann machte dafür die Kulturpolitik der inzwischen abgelösten Regierungskoalition aus Fünf-Sterne-Bewegung und Lega verantwortlich. Wörtlich sprach er von einem kulturpolitischen Motto des "Ausländer raus".