Trotz des Entgegenkommens der Lufthansa-Tochter Germanwings im Tarifkonflikt bleibt es bei den angekündigten Streiks.

In einem Schreiben der Flugbegleitergewerkschaft Ufo vom Abend heißt es, man sehe keinen Grund, den Aufruf zur Arbeitsniederlegung zurückzunehmen. Es gebe klare Forderungen, über die man auch weiter verhandeln würde. Darauf habe es aber keine Antwort außer einer "polemischen Pressemitteilung" gegeben. In der Mitteilung hatte es geheißen, Germanwings biete den Tarifvertrag Teilzeit der Lufthansa vollumfänglich und mit sofortiger Wirkung an. Die Regelungen zur Teilzeit waren ein zentraler Streitpunkt bei den festgefahrenen Verhandlungen.



Ufo hat das Flugbegleitpersonal aufgerufen, von Montag um 0 Uhr bis zum Ende des Neujahrstags die Arbeit niederzulegen. Germanwings ist noch mit rund 30 Flugzeugen und rund 1.400 Beschäftigten für die Nachfolgemarke Eurowings unterwegs.