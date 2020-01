Ungeachtet der Androhung neuer Streiks bei den Flugbegleitern setzt die Lufthansa auf weitere Gespräche mit der Gewerkschaft UFO.

Notwendig sei eine Lösung für die 22.000 Kabinenmitarbeiterinnen und -mitarbeiter, erklärte eine Sprecherin des Konzerns. Und diese sei nur in Verhandlungen zu finden. Am Donnerstag hatte auch ein drittes Schlichtungstreffen von UFO und Lufthansa kein Ergebnis gebracht. Gestern Abend teilte ein UFO-Sprecher mit, man wolle erneut streiken. Am Mittwoch würden Details bekanntgegeben. In dem Konflikt hat UFO bereits mehrfach zu Arbeitsniederlegungen in Teilen des Lufthansa-Konzerns aufgerufen. Rund 2.000 Flüge fielen bislang aus.



Bei der Auseinandersetzung geht es auch um die grundsätzliche Zusammenarbeit der Tarifparteien.