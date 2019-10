Im Tarifstreit mit der Lufthansa hat die Gewerkschaft Ufo ihren Warnstreik bei den Konzerntöchtern bis Mitternacht verlängert.

Damit seien alle Abflüge des gesamten Tages betroffen, teilte Ufo, die für das Kabinenpersonal zuständig ist, am frühen Morgen mit. Ursprünglich sollten die Arbeitsniederlegungen bei Germanwings, Eurowings, Lufthansa City Line und Sun Express bis elf Uhr am Vormittag dauern.



Der stellvertretende Ufo-Vorsitzende Flohr sagte, Lufthansa habe nicht nur mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen, sondern auch mit Arbeitsplatzverlust gedroht. Ein solches Vorgehen lasse vermuten, dass der Konzern nicht an einer Einigung interessiert sei. Ein Lufthansa-Sprecher nannte den Ausstand illegal. Er sei sinnlos, weil viele Forderungen bereits erfüllt worden seien. Zudem erkenne man den Ufo-Vorstand ist nicht vertretungsberechtigt an.



Hintergrund sind interne Streitigkeiten bei der Gewerkschaft, aufgrund derer der Vorstand im Frühjahr zurücktrat. Inzwischen wurde ein neuer Vorstand eingesetzt. Die Lufthansa argumentiert, die Ufo-Führung sei nicht satzungsgemäß gewählt worden.