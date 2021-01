Amnesty International verlangt die Freilassung des ugandischen Oppositionspolitikers Wine.

Er steht seit der Präsidentschaftswahl in der vergangenen Woche de facto unter Hausarrest. Dies wirke sich nicht zuletzt auf seine Möglichkeiten aus, die Ergebnisse der Wahl anzufechten, erklärte die Menschenrechtsorganisation. Auch die Europäische Union äußerte Kritik am Vorgehen der ugandischen Regierung. Die EU sei schwer beunruhigt über die andauernde Schikanierung politischer Akteure, heißt es in einer Erklärung des Außenbeauftragten Borrell. Zugleich begrüßten die Mitgliedsstaaten den friedlichen Ablauf der Wahl.



Bei der Abstimmung war Wine Amtsinhaber Museveni nach Angaben der staatlichen Wahlkommission unterlegen. Er selbst spricht von Wahlbetrug.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.