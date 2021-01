Unter erheblichen Sicherheitsvorkehrungen wird in Uganda heute ein neuer Präsident gewählt.

Nachdem es im Wahlkampf viele Tote gegeben hatte, war heute in der Hauptstadt Kampala ein großes Aufgebot an Polizei und Militär im Einsatz. Vor den Wahllokalen bildeten sich lange Schlangen. Der ugandische Staatschef Museveni, der seit 35 Jahren an der Macht ist, will sich eine weitere Amtszeit sichern. Gegen ihn treten zehn Kandidaten an. Als stärkster Herausforderer gilt der 38 Jahre alte Abgeordnete und Musiker Bobi Wine. Die Wahllokale schließen heute Mittag. Ergebnisse werden innerhalb der nächsten zwei Tage erwartet.

