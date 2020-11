Der am Mittwoch festgenommen ugandische Präsidentschaftsbewerber und Musiker Bobi Wine ist wieder auf freiem Fuß.

Der 36-Jährige sei gegen Kaution freigelassen worden, teilte seine Partei NUP auf Twitter mit. Wine war am Mittwoch festgenommen worden, weil mehr als 200 Personen an einer seiner Wahlveranstaltungen teilgenommen hatten. Damit verstieß er laut Anklage gegen Corona-Beschränkungen. Die Festnahme löste landesweite Proteste aus, bei denen Medienberichten zufolge rund 30 Menschen getötet wurden.



Wine gilt als einer der stärksten Herausforderer von Präsident Museveni, der sich im Januar zur Wiederwahl stellen will. Museveni, der seit 1986 an der Macht ist, steht wegen seines zunehmend autokratischen Regierungsstils in der Kritik.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.