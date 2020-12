Der ugandische Präsidentschaftsbewerber und Musiker Bobi Wine geht nicht davon aus, dass die Wahl Mitte Januar nach demokratischen Prinzipien verlaufen wird.

Er sagte dem Sender CNN, er wisse schon jetzt, dass die Abstimmung weder frei noch fair sein werde. Wine beschuldigte das ugandische Militär, sich in den Wahlprozess einzumischen. Auch seien er selbst und sein Team wiederholt zum Ziel von Angriffen geworden.



Bobi Wine gilt bei der Präsidentschaftswahl am 14. Januar als einer der stärksten Herausforderer von Amtsinhaber Museveni. Nach einer Festnahme des Oppositionspolitikers war es zu landesweiten Protesten gekommen, bei denen zahlreiche Menschen getötet wurden. Wine appellierte an die USA und die internationale Gemeinschaft, die Zusammenarbeit mit Uganda auszusetzen, bis Museveni die Menschenrechte wieder respektiere. Der Präsident steht wegen seines zunehmend autokratischen Führungsstils in der Kritik. Museveni wirft Bobi Wine vor, mit seinen Appellen den wirtschaftlichen Fortschritt in Uganda zu bremsen.

