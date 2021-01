In Uganda wird heute ein neuer Präsident gewählt.

Staatschef Museveni, der seit 35 Jahren an der Macht ist, will sich eine weitere Amtszeit sichern. Gegen ihn treten zehn Kandidaten an. Als stärkster Herausforderer gilt der 38 Jahre alte Abgeordnete und Musiker Bobi Wine.



Der heute 76-jährige Museveni galt einst als Hoffnungsträger in dem afrikanischen Land. Er sorgte für Stabilität und kurbelte die Wirtschaft an. Doch inzwischen steht er wegen seines autoritären Führungsstils und wegen der Korruption im Land in der Kritik.



Für die Wahl sind etwa 18 Millionen Abstimmungsberechtigte registriert. Sollte bei der Präsidentschaftswahl kein Kandidat mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten, wird es eine Stichwahl geben. Parallel wird heute auch ein neues Parlament gewählt.

Diese Nachricht wurde am 14.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.