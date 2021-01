Drei Tage vor den Präsidentschaftswahlen in Uganda ist erneut ein Bewerber für das Amt festgenommen worden.

Wie lokale Medien berichten, wird dem Oppositionspolitiker Amuriat vorgeworfen, gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen zu haben. In den vergangenen Wochen kam es in dem ostafrikanischen Land mehrfach zu Festnahmen von Kandidaten für das Präsidentenamt. Das UNO-Menschenrechtsbüro prangerte vor wenigen Tagen die zunehmende Unterdrückung der Opposition in Uganda an. Die Meinungs- und Versammlungsfreiheit sei oft nicht gewährleistet, zudem gebe es willkürliche Festnahmen, Folter und Tötungen, hieß es. Nachdem der Politiker und Sänger Bobi Wine im November während einer Wahlkampfveranstaltung festgenommen wurde, kam es etwa zu Protesten, bei denen Dutzende Menschen ums Leben kamen. Er gilt als der aktuell aussichtsreichste Oppositionskandidat.



Bei der Wahl am Donnerstag tritt Präsident Museveni gegen knapp ein Dutzend Bewerber an. Dem seit 1986 regierenden Museveni wird ein zunehmend autokratischer Führungsstil vorgeworfen.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.