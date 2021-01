Nach der Präsidentschaftswahl in Uganda hat der Oppositionskandidat Bobi Wine den Sieg für sich beansprucht.

Er sagte in Kampala, man habe die Abstimmung mit Sicherheit mit großem Abstand gewonnen. Erste Auszählungsergebnisse, nach denen Amtsinhaber Museveni in Führung liege, seien Augenwischerei. Die Wahlkommission sei nicht unabhängig, und es habe Manipulationen gegeben. Zudem seien Wahlbeobachter seiner Partei in Teilen des Landes verjagt worden. - Nach offiziellen Angaben liegt Museveni nach Auszählung von etwa 30 Prozent der Stimmen mit 64 Prozent in Führung. Wine kommt demnach auf 28 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.