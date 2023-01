Uganda und WHO haben das Ende der Ebola-Epidemie in dem Land verkündet. (Hajarah Nalwadda/AP/dpa)

Das teilten die Weltgesundheitsorganisation und das Gesundheitsministerium des ostafrikanischen Landes gleichermaßen mit. Nach Angaben der WHO wurden seit Ausbruchsbeginn Ende September insgesamt 142 Ebola-Fälle bestätigt; 55 Menschen starben an der Fieberkrankheit. Nach der Definition der Weltgesundheitsorganisation gilt die Epidemie als beendet, wenn an 42 Tagen in Folge keine Neuinfektion mehr auftritt.

