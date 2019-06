Kurz nach Ausbruch der Ebola-Seuche in Uganda ist ein zweiter Patient an der Krankheit gestorben.

Bei dem Opfer handelt es sich um die Großmutter eines gestern gestorbenen Fünfjährigen, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Beide hatten sich bei einem Besuch im benachbarten Kongo mit dem Virus infiziert. Die Familie war am Sonntag unter Umgehung der gesundheitlichen Kontrollen am Grenzübergang nach Uganda eingereist. Die Weltgesundheitsorganisation will morgen prüfen, ob wegen der Ausbreitung des Ebola-Erregers über Landesgrenzen hinweg ein internationaler Gesundheitsnotstand vorliegt.