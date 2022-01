Dieses Archivbild zeigt den früheren Bundesaußenminister Gabriel beim Besuch einer Schule in Ofua, im Norden Ugandas. (Kay Nietfeld / dpa)

Die Regierung in Kampala hat den Lockdown entsprechend gelockert. Bis auf einige Ausnahmen mussten die meisten Kinder und Jugendlichen in dem afrikanischen Land mehr als 80 Wochen lang ganz oder teilweise ohne Unterricht auskommen. Bildungsexperten gehen davon aus, dass etwa jedes dritte Kind nicht mehr in die Schulen zurückkehren wird. Viele hätten im vergangenen Jahr eine Arbeit aufnehmen müssen, um ihre Familien zu unterstützen, oder seien in der Zwischenzeit verheiratet worden, erklärte die Verantwortliche für Programmentwicklung der SOS-Kinderdörfer in Uganda, Lilian Ssengooba.

