Der Erfolg von Biontech nach der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs gibt den Firmengründern Hoffnung, ihren ursprünglichen Kampf gegen Krebs zu beschleunigen.

Man habe vor der Pandemie 20 mögliche Produkt gegen Krebs gehabt, sagte Firmenchef Ugur Sahin der "Bild am Sonntag". Diese ließen sich aber nie mit maximaler Geschwindigkeit entwickeln, weil man immer die Finanzierungsrunden hätte abwarten müssen. Das sei jetzt anders. Die Impfstoff-Einnahmen könnten nun in die Krebsprodukte re-investiert und viel mehr Projekte gleichzeitig verfolgt werden. Je nachdem, wie die bereits seit Längerem laufenden Projekt ausgingen, so Sahin weiter, könnten einige der Produkt-Kandidaten schon ab 2023 so weit sein, dass man Dossiers zur Zulassung einreichen könne.



Firmenchefin Türeci fügte hinzu, Impfstoffe als Therapien gegen Krebs und andere Erkrankungen seien das, woran sie schon lange glaubten. Die mRNA-Technologie sei dabei ein Teil des Baukastens. Das Immunsystem sei der Schlüssel, führte Türeci aus. Die Idee sei, das Immunsystem durch Therapien gegen bestimmte Erkrankungen zu trainieren. Bei der Behandlung von Krebs könnten die Mechanismen eingesetzt werden, die das Immunsystem über Millionen Jahre Evolution im Kampf gegen Viren oder Bakterien perfektioniert habe. Als Corona gekommen sei, sei ihr und ihrem Mann beispielsweise rasch klar gewesen, dass man genau die Werkzeuge und Technologien, die man über viele Jahre in der Krebsforschung entwickelt habe, genau jetzt brauche.



Türeci und Sahin sind verheiratet. Die beiden deutschen Wissenschaftler haben die Firma Biontech gemeinsam gegründet und aufgebaut. Ihren Corona-Impfstoff vertreiben sie mit dem US-Konzern Pfizer.

