China ruft die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen zum Boykott einer von Deutschland, den USA und Großbritannien getragenen Veranstaltung zur Minderheit der Uiguren auf.

Die Nachrichtenagentur Reuters zitiert aus einem Schreiben der chinesischen UNO-Gesandtschaft. Darin heißt es, die Veranstalter seien besessen davon, Konfrontationen mit China zu provozieren. Die Frage von Menschenrechten werde als Vorwand genutzt, um sich in innere Angelegenheiten Chinas einzumischen.



Zu der für kommenden Mittwoch geplanten Veranstaltung sind auch Vertreter von Human Rights Watch und Amnesty International eingeladen.



Westliche Staaten und Menschenrechtsgruppen werfen den Behörden in der chinesischen Provinz Xinjiang vor, Uiguren in Lagern gefangenzuhalten und zu foltern. China bestreitet dies.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.