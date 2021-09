Eine Menschenrechtsorganisation hat mehrere deutsche Unternehmen angezeigt, weil diese von mutmaßlicher Zwangsarbeit in China profitiert haben sollen.

Das European Center for Constitutional and Human Rights teilte mit, dass unter anderem gegen die Modemarke Hugo Boss und den Discounter Lidl Strafanzeige gestellt worden sei. Den Angaben zufolge lassen oder ließen die Unternehmen in der Provinz Xinjiang produzieren. Die Organisation verweist auf Berichte unter anderem von Amnesty International, wonach Mitglieder der muslimischen Minderheit der Uiguren in dieser Region zur Arbeit in der Textilindustrie und zur Baumwollernte gezwungen werden. Die Bundesanwaltschaft müsse die Vorwürfe und die mögliche rechtliche Verantwortung der Unternehmen untersuchen.



Laut der Menschenrechtsorganisation betonten Hugo Boss und Lidl in Stellungnahmen, dass sie Zwangsarbeit in ihren Lieferketten nicht tolerierten.

